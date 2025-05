Togo: Faure Gnassingbé prête serment comme président du Conseil

La main droite levée devant un pupitre sur lequel est posé le livre de la Constitution, Faure Gnassingbé prononce la formule du serment de l’article 47 de la Constitution. Le nouveau président du Conseil venait d’être désigné, un peu plus tôt, à l'Assemblée nationale.



À l’extérieur, devant la présidence, des partisans du pouvoir ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Tous pour un Togo fort » ou encore « Le Togo est fort avec Faure ». Cette cérémonie de prestation de serment s’est terminée par un défilé militaire.



Faure Gnassingbé avait succédé à son père, Gnassingbé Eyadéma, décédé en février 2005 après 38 ans de règne. Son quatrième mandat devrait prendre fin ce 3 mai. Il aura 59 ans en juin. Ce samedi après-midi, députés et sénateurs se réunissaient en congrès pour élire le nouveau président de la République, pour un mandat de quatre ans, une fonction désormais honorifique. Le pays achève ainsi sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct, une réforme toujours vivement contestée par une partie de l'opposition et de la société civile.