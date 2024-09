​Exclusif : un homme pris en flagrant délit de trafic de médicaments de dialyse à l'hôpital Roi Bédouin, un agent indexé

Un fait important et non pas des moindres secoue l'hôpital Roi Bédouin de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. En effet, selon les informations exclusives de PressAfrik, Il s'agit d'un trafic frauduleux de médicaments destinés à la dialyse des patients souffrant d'insuffisances rénaux avec la complicité d'un agent en service au sein de l'hôpital.



Selon les explications recueillies par PressAfrik, les faits se sont produits entre la nuit du 16 au 17 août 2024 aux environs de minuit. C'est à ce moment qu'un véhicule suspect de marque L200 a attiré l'attention des agents de sécurité. Le conducteur du véhicule s'avère être un chauffeur bien connu par les services de l'hôpital. Il s'agit du nommé Souleymane Fall, un chauffeur de taxi clando qui travaille devant l'hôpital Roi Bédouin. Ce dernier transportait une grande quantité de médicaments sortie du centre de dialyse.



Interpellé sur les raisons du transport de ses médicaments, Souleymane Fall affirme avoir reçu cet ordre d'un agent administratif de l'hôpital répondant au nom Boubacar Doucouré. Mais, selon B. Doucouré, le chauffeur a fait une confusion sur le matériel transporté. Selon l'agent administratif en question, il avait demandé au chauffeur de transporter les cartons vides pour nourrir son bétail. Une affirmation rejetée en bloc par le chauffeur. Ce dernier soutient que c'est l'agent administratif accusé qui s'est introduit dans le magasin pour extirper les cartons de médicaments.



Un agent de l'hôpital sous le sobriquet de l'anonymat, a fait savoir que des ruptures fréquentes de médicaments sont observées au niveau de l'hôpital. Cette information parvenue à la direction de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement , a permis de récupérer l'excédent en médicaments des régions périphériques de Fatick et de Kaffrine pour dépanner l'hôpital Roi Bedouin. Il a aussi fait savoir que le ravitaillement en médicaments de l'hôpital est ralenti par un contentieux entre l'ACD (Afrique Conception Distribution) et le ministère de la Santé, mais grâce à leurs discussions avec la PNA (Pharmacie Nationale d'Approvisionnement), ils ont réussi à faire venir deux camions de médicaments de Fatick (ouest) et de Kaffrine (centre ouest).



Notre source d'affirmer que le trafic de médicaments de dialyses, qui sont rares, est un " acte criminel". Selon lui, il importe de s'interroger sur la destination des médicaments au moment où l'hôpital est confronté à de nombreux politiques.



Une plainte en cours...



Pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, une plainte a été déposée au Commissariat de Guédiéwaye. Le chauffeur transportant le lot de médicaments, a été arrêté et après 72 heures de garde à vue a été déféré. Quand à Boubacar Doukouré, accusé d'être l'instigateur de ce "vol", il a pris la poudre d'escampette. En attendant, l'enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur ce supposé trafic de médicaments de dialyse.



Pour rappel, l'hôpital Roi Bedouin subit beaucoup de perturbations faisant même planer des suppositions d'actes de sabotage.



En ce sens, notre source sous le couvert de l'anonymat, note beaucoup de dysfonctionnement comme « l'incendie du système d'eau de la dialyse la nuit de la Tabaski, les câbles électriques des ambulances qui sont parfois sectionnés.....raison pour laquelle les autorités doivent beaucoup s'arrêter sur les réels problèmes de Roi Baudouin car les directeurs passent mais les mêmes problèmes demeurent malgré les efforts consentis. Nous pensons qu'un diagnostic approfondi de la situation de l'hôpital sera fait par qui de droit »