Foot : Le PSG s'impose aux tirs au but grâce à un monstrueux Safonov et remporte la Coupe intercontinentale

Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe intercontinentale aux tirs au but grâce à un Safonov exceptionnel et auteur de 4 arrêts lors de cette séance. Score final 1-1 (TAB: 2-1), Paris repart du Qatar avec un 6e titre historique glané cette saison !
