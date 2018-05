​FMI : Le Sénégal continue de gérer sa dette prudemment

Le sous-directeur au département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Michel Lazare a déclaré que le Sénégal continue de gérer sa dette prudemment, notamment en mettant de côté le surfinancement de 1,8% du PIB à l’occasion de l’émission d’un Eurobond de 2,2 milliards de dollars, soit 1.209.24 milliards de Francs Cfa, pour financer le budget 2019 et pour acheter des emprunts extérieurs à cout élevés", a dit le sous-directeur au département Afrique du fonds monétaire international (FMI), Michel Lazare.



Pour le missionnaire de Fmi des évolutions ont contribué à une amélioration de certains indicateurs d’endettement au Sénégal.



Sur ce, il a également parlé d’une baisse sensible de la trajectoire du ratio dette/PIB en raison de la modification de l’année de référence du PIB. Cela devrait, selon lui, ramener la dette de l’administration centrale à moins de 50% du PIB en 2017.



Il a parlé également d’un lissage notable du service de la dette après le rachat de 40% de la dette de l’Eurobond 2011 au moyen du produit de l’Eurobond 2018.



M. Lazare assure qu'il n’y a pas de doute sur le fait que la dette est gérée de façon active par le gouvernement sénégalais. Cela permet de remplacer la dette couteuse plus courte pour celle moins couteuse et plus longue", a-t-il affirmé.



La sixième revue de l’accord de l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) par le conseil d’administration du FMI est prévue pour juillet 2018.