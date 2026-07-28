​Fonds politiques : Guy Marius Sagna dénonce un «deux poids, deux mesures» entre Diomaye et Sonko

Le député Guy Marius Sagna remet le débat sur les fonds politiques au-devant de la scène. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, il accuse certains acteurs politiques de critiquer le Premier ministre Ousmane Sonko tout en gardant le silence sur la situation du président Bassirou Diomaye Faye.Selon lui, le président de la République dispose de « plus de 8 milliards de FCFA » à travers différents fonds ("fonds politique, caisse noire, fonds spéciaux, fonds souverain"), sans un encadrement légal suffisant. « Ceux qui critiquent Sonko ne disent rien à Diomaye qui est sur cette question des fonds politiques parjure », a déclaré Guy Marius Sagna.Le député a également affirmé que le Premier ministre Ousmane Sonko dispose de « 1,7 milliard de F CFA légalement » au titre des fonds politiques. Une somme que Sonko avait lui-même évoquée, en appelant à une réforme de ces mécanismes.« Sonko, comme du temps de l’opposition et de la campagne électorale, continue de dire : il faut légalement encadrer tous les fonds politiques », a ajouté Guy Marius Sagna.Pour l’élu, les critiques contre Sonko tout en épargnant d’autres responsables relèvent d’une injustice politique. « C’est cela la sorcellerie de certains hommes et femmes politiques. Sorciers, est-ce que ça va ? », a-t-il lancé.