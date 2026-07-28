Élection à la présidence de la FSF : le verdict du TAS attendu avant le 21 août 2026

Le feuilleton judiciaire lié à l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pourrait connaître son dénouement dans les prochaines semaines. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait rendre sa décision dans le litige opposant Mady Touré à Abdoulaye Fall avant le 21 août 2026, selon des informations rapportées par le journaliste Mbaye Jacques Diop.



Cette décision est très attendue, près d’un an après l’assemblée générale élective de la FSF, organisée le 2 août 2025. À l’issue du premier tour, Abdoulaye Fall était arrivé en tête devant Mady Touré et Augustin Senghor. Le président de Génération Foot avait ensuite boycotté le second tour, dénonçant des irrégularités dans le processus électoral ainsi que des faits présumés d’achat de voix et de corruption. Abdoulaye Fall avait finalement été élu à la tête de la Fédération.



Après l’échec de son recours devant les instances internes de la FSF, Mady Touré avait porté l’affaire devant le TAS en septembre 2025. Il demande l’annulation du scrutin et conteste notamment la régularité des opérations de vote et de dépouillement. Le dossier a connu une étape importante le 10 mars 2026, lors d’une longue audience tenue à Lausanne, en Suisse. Les deux protagonistes, accompagnés de leurs avocats, avaient défendu leurs positions devant les arbitres du TAS. Les débats avaient porté sur la recevabilité du recours, le respect de la procédure électorale et les différentes accusations formulées par le camp de Mady Touré.



Toujours selon Mbaye Jacques Diop, la FSF avait demandé un report de la date de la décision, une requête qui aurait été rejetée par le TAS. L’instance arbitrale entendrait ainsi boucler ce dossier avant le 21 août 2026, soit un peu plus d’un an après l’élection contestée.



Le verdict pourrait avoir des conséquences importantes sur la gouvernance du football sénégalais. Si le TAS confirme la validité du scrutin, Abdoulaye Fall conservera son mandat à la tête de la FSF. En revanche, une annulation de l’élection pourrait ouvrir la voie à une nouvelle consultation électorale et entraîner une profonde réorganisation de l’instance fédérale.