Affaire Aser : Jean-Michel Sène confirme que des investigations sur son patrimoine sont en cours

Directeur général de l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (Aser), Jean Michel Sène a annoncé ce mardi 28 juillet que des investigations sur son patrimoine sont en cours, confirmant une information initialement donnée par Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale et leader du parti Pastef (majorité parlementaire).



«Nous avons été informés, depuis un moment, que des investigations portant sur mon patrimoine sont en cours et que la Direction générale des impôts et domaines (DGID), la conservation foncière, des notaires ainsi que des banques ont été saisis dans ce sens», a écrit Jean Michel Sène. Il a néanmoins assuré que «quoi qu’il arrive, rien de compromettant ne sera trouvé contre (sa) personne», invitant les enquêteurs a «bien fouiller».



Alors que la structure Aser est secoué par un présumé scandale financier de 37 milliards de FCFA lié à un projet d’électrification rurale, le directeur a affirmé de pas être impliqué. «Je tiens à rassurer toutes les personnes qui m’appellent ou m’écrivent : aucune procédure judiciaire engagée par le parquet financier ne me vise. Aucune. Les informations relayées à ce sujet relèvent, une nouvelle fois, d’une déformation des faits par une certaine presse soucieuse de faire dans la sensation et de vendre plutôt que d’informer avec rigueur», a-t-il précisé.