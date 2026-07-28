Inondations à Linguère : le maire déploie un dispositif d’évacuation des eaux

Les fortes pluies tombées dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs quartiers de Linguère. Plus de 100 mm de pluies ont été enregistrés, affectant le quotidien de nombreuses familles.



Face à cette situation, le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a mis en place, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, un dispositif d’évacuation des eaux pour venir en aide aux populations sinistrées.

Les quartiers de Linguère Coumba, Rail, Mboussène, Thiély et Escale figurent parmi les zones les plus touchées, notamment le secteur situé derrière la caserne des sapeurs-pompiers, où les eaux stagnantes compliquent la circulation.



Pour renforcer les opérations, des équipes de sapeurs-pompiers venues de Dakar et de Louga ont été déployées. Une électropompe d’une capacité de 500 m³ par heure a également été mise à disposition pour accélérer l’évacuation des eaux.



« Avec ce nouvel équipement, nous espérons parvenir rapidement à une évacuation définitive des eaux stagnantes », a déclaré le maire.



Les opérations se poursuivent afin de soulager les populations touchées et de rétablir progressivement la situation.