​Fusillade aux Etats-Unis: Le profil inquiétant de Ndiaga Diagne, présumé tireur sénégalais

Une fusillade de masse a éclaté tôt dimanche matin, vers 2h00, dans le quartier des divertissements de la Sixth Street à Austin, devant le bar Buford’s Backyard Beer Garden. Bilan humain deux victimes décédées et 14 blessés dont 3 dans un état critique.



Le suspect est identifié comme Ndiaga Diagne, un homme de 53 ans originaire du Sénégal, naturalisé américain et résidant à Pflugerville, Texas. Il a immigré aux États-Unis au début des années 2000. Il s'est d'abord établi à New York avant de s'installer au Texas. Il a obtenu la citoyenneté américaine par naturalisation en 2013. Au moment des faits, il possédait plusieurs adresses au Texas, notamment à Pflugerville, une ville située dans la banlieue nord d'Austin.



Bien que l'enquête ne mentionne pas de casier judiciaire détaillé à ce stade, deux axes de recherche sont privilégiés par les enquêteurs. Les autorités examinent de près ses antécédents psychiatriques durant ses années de résidence au Texas. Selon le site Intelligence Group, l'homme était actif sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook, où il exprimait ouvertement son soutien au régime iranien et sa haine envers les dirigeants des États-Unis et d'Israël. Bien que le FBI souligne qu'il est "trop tôt pour tirer des conclusions", le mobile terroriste est la piste principale. Les indices retrouvés sur place dressent le portrait d'un homme radicalisé.



Lors de l'attaque, il portait des vêtements porteurs de messages explicites, notamment un haut de survêtement avec l'inscription « Propriété d'Allah » et un t-shirt arborant l'emblème du drapeau iranien. La fusillade est survenue au lendemain de la mort du guide suprême iranien lors d'une opération militaire menée par les États-Unis et Israël. L'enquête cherche à déterminer si cet événement a servi de catalyseur à son passage à l'acte.



D’après FBI, Diagne a fait preuve d'une préparation méthodique le soir du crime. Il était lourdement armé, en possession d'un pistolet et d'un fusil d'assaut. Il a utilisé un SUV pour effectuer des repérages avant de tirer d'abord depuis son véhicule, puis de poursuivre l'attaque à pied contre des civils désarmés.



L'enquête, menée conjointement par la police d'Austin et le groupe de travail antiterroriste du FBI, se poursuit avec l'analyse de ses téléphones et ordinateurs pour identifier d'éventuels complices ou des écrits confirmant ses intentions.