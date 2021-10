​Géolocalisation des clients lors des transferts via Orange Money: saisie, la CDP a demandé des explications à Orange

Le nouveau système de géolocalisation des clients lors des opérations de transfert de monnaie électronique via Orange Money n'est pas du goût de beaucoup de clients qui accusent l'opérateur de s'immiscer dans leur vie privée.



Dans son troisième rapport trimestriel de cette année 2021 sur le traitement des données personnelles au Sénégal, la Commission de protection des données (CDP) indique avoir reçu plusieurs signalements contre Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS), relatifs aux nouvelles conditions d’utilisation du service « Orange Money ».



"Il ressort des informations portées à la connaissance de la CDP que les opérations de dépôt par un distributeur sur un numéro client distant ne sont plus autorisées dans un rayon de plus de vingt (20) km, en milieu rural, et de plus de dix (10) km, en zone urbaine", lit-on dans le document disponible sur le site de la CDP.



En application des articles 1er,35, 22-12, 33, 58 et suivants de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel, la CDP informe avoir "requis de OFMS une explication sur les nouvelles conditions générales d’utilisation du service Orange Money et sur les finalités de la géolocalisation"



Que Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) a fourni des explications à la demande de la CDP. Et que le dossier suivait son cours.