​Grand Magal de Touba : l'association Touba Ca Kanam dresse un bilan positif et fixe un cap à 7 milliards FCFA

Au lendemain de la célébration du Grand Magal de Touba, l’association Touba Ca Kanam dresse un bilan très satisfaisant de l'organisation sur les plans logistique, social, hydraulique et sanitaire. Fort de cette dynamique, le mouvement lance un appel à la mobilisation des fidèles mourides afin de collecter 7 milliards de francs CFA pour l’aménagement de l'université Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké.



Sur le terrain social et des infrastructures, les initiatives déployées ont porté leurs fruits durant le rassemblement religieux. « Sur le plan social, des cuisines communautaires ont été installées dans les quatre points cardinaux de la ville afin d'offrir des repas aux populations et pèlerins », explique Mamadou Kara Ndow, secrétaire général de la commission réalisation de l'association. Dans le domaine de l'hydraulique, outre les adductions d'eau, des systèmes de pompage ont été mis en place dans les zones inondables pour faciliter l'évacuation des eaux et la circulation.



Malgré ces avancées majeures, Touba Ca Kanam souhaite renforcer sa stratégie d'action et la collecte de ressources. Le secrétaire général reconnaît la nécessité d'élargir le maillage du dispositif : « La plupart de nos forces ont été concentrées au niveau de la grande mosquée. Nous devrions plutôt élargir le dispositif aux entrées de Touba et dans les quartiers. »



L'enjeu majeur réside désormais dans le financement des travaux d'aménagement et d'assainissement de la nouvelle université. Pour réunir l'enveloppe estimée à 7 milliards de francs CFA, l'association s'appuie sur un levier participatif. « Si nous avons 1 million de mourides et que chacun participe à hauteur de 7 000 francs CFA, nous pouvons collecter les 7 milliards et réaliser ce projet », a rappelé Mamadou Kara Ndow, citant l'initiative portée par Serigne Habibou Mbacké, au micro d'iradio.