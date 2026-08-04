Axe Aerelao – Pété : un très grave accident évité de justesse, aucune perte en vie humaine

Selon les informations du média Richard Toll Matin, ce mardi 4 août 2026, aux alentours de 13h51, un accident spectaculaire de la circulation a eu lieu à la sortie d’Aérelao, à hauteur du village d’Awgoly, dans le nord du Sénégal. Un mini-car de transport en commun de type Cheikhou Chérif a terminé sa course sur le toit à la suite d’une perte de contrôle.



Selon les premiers constats, le sinistre a été provoqué par une manœuvre d’évitement d’urgence. Le chauffeur, qui serait engagé dans une rivalité de vitesse avec un autre mini-bus, aurait perdu la maîtrise de son véhicule en tentant de céder le passage pour éviter une collision.



Malgré la position critique du véhicule, le bilan relève du miracle : aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les occupants, y compris le conducteur, ont pu être évacués sains et saufs. Seul un homme d'une cinquantaine d'années a été légèrement blessé.



Ce dénouement heureux a été grandement facilité par la réactivité des autres usagers de la route. Un bus de la Liaison du Nord, arrivé sur les lieux juste après le choc, s'est immédiatement immobilisé pour porter secours aux victimes de manière spontanée.



Cet accident intervient dans un contexte où au moins 22 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la circulation à l'occasion du Grand Magal qui s'est déroulé le dimanche 02 août à Touba.