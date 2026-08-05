​Grève des sous-traitants : les techniciens dénoncent leurs conditions de travail, la Sonatel évoque l’absence de lien direct avec eux

Les techniciens des entreprises sous-traitantes de la Sonatel ont entamé, ce mercredi, une grève de 48 heures pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail.



À l’origine de ce mouvement, les sous-traitants pointent du doigt la réduction des prix appliquée dans le cadre des paiements des prestations. Une situation qui, selon eux, impacte directement leurs revenus. « Le mot d’ordre concerne avant tout la réduction des prix dans le cadre des paiements. La Sonatel a diminué les prix d’installation, ce qui a beaucoup affecté les techniciens », a expliqué Paul Macaty Badiane, porte-parole des techniciens du Sénégal.



Selon lui, les travailleurs réclament « une augmentation de salaire équitable » et le rejet « catégorique de la baisse continue des tarifs appliqués aux prestataires ».



Les techniciens dénoncent également des conditions de travail qu’ils qualifient de difficiles, notamment dans les métiers liés à la fibre optique, aux réseaux télécoms, à l’ADSL ou encore à l’énergie. « Le travail de la fibre ou des réseaux télécoms se fait en hauteur, sur des poteaux, avec des tirages de câbles. En cas d’accident de travail, la prise en charge n’est même pas assurée », a déploré Paul Macaty Badiane.



Il affirme que plusieurs techniciens ne bénéficient pas d’une couverture sociale adéquate. « Tu tombes malade, tu n’as pas d’assurance, tu n’as pas de prise en charge maladie qui te gère tout ça. Actuellement, les techniciens sont livrés à eux-mêmes », a-t-il-soutenu.



Le porte-parole des techniciens pointe également du doigt l’absence de contrats de travail conformes chez certains sous-traitants. « Les sous-traitants ne nous ont pas donné des contrats normaux. C’est la raison pour laquelle on n’est même pas affiliés à l’Inspection du Travail. L’Inspection du Travail ne connaît même pas les techniciens », a-t-il affirmé.



Les travailleurs préviennent qu’ils pourraient prolonger leur mouvement au-delà des 48 heures si aucune réponse favorable n’est apportée à leurs revendications.



L’opérateur rassure ses clients



Contactée sur cette situation par la Rfm, la Sonatel précise qu’il n’existe « aucun lien direct » entre l’entreprise et les employés des sociétés sous-traitantes avec lesquelles elle collabore.



L’opérateur assure toutefois qu’il « honore toutes ses obligations sociales et légales en vigueur » et veille à ce que ses partenaires sous-traitants partagent également cet engagement.



En attendant une éventuelle médiation, les techniciens maintiennent leur mot d’ordre de grève et espèrent une ouverture des discussions avec les différents acteurs concernés.