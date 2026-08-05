Audience : Bassirou Diomaye Faye échange avec Ousmane Diagana sur le partenariat Sénégal-Banque mondiale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce mercredi Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Sénégal et l'institution financière internationale, indique un communiqué de la Présidence.



À l'issue de cette audience, la Banque mondiale a confirmé un appui budgétaire direct à l'État du Sénégal et élargi les financements adossés aux résultats. Selon la Présidence, cette évolution traduit « la crédibilité des réformes conduites par le Sénégal et la confiance placée dans sa trajectoire ».



Le communiqué précise que les priorités arrêtées ensemble portent d'abord sur l'énergie, avec la réduction des coûts et l'accélération de la transition solaire. Elles concernent également « l'agriculture, à travers un programme de résilience au service de la souveraineté alimentaire, ainsi que le climat des affaires, afin de faire du Sénégal une destination sûre de l'investissement privé ».



La modernisation des finances publiques et de la gouvernance demeure au cœur de l'accompagnement, précise la Présidence.



Selon la Banque mondiale, ces orientations s'accompagnent de moyens nouveaux, avec 340 milliards de francs CFA de financements destinés à l'agriculture, aux transports et au renforcement de la résilience des jeunes et des femmes.



Les échanges ont enfin porté sur les contours d'un cadre de « partenariat appelé à structurer la coopération pour les dix prochaines années, un horizon long, à la mesure des transformations engagées».