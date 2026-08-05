AfroBasket U18 féminin : le Sénégal débute par une lourde défaite face au Cameroun (61-30)

Les Lioncelles du Sénégal ont connu ce mercredi un début de tournoi difficile à l'AfroBasket U18 féminin 2026, disputé en Côte d'Ivoire. Pour leur premier match dans le groupe C, elles se sont lourdement inclinées face au Cameroun sur le score de 61 à 30, concédant un écart de 31 points.
Dans l'autre rencontre du groupe, le Nigeria a pris le dessus sur la Tunisie (54-50), au terme d'un match plus disputé.
Les Sénégalaises tenteront de se relancer lors de leur deuxième sortie, prévue le vendredi 7 août à 13h30 GMT, face à la Tunisie, à la Salle Polyvalente de Treichville, à Abidjan.
Le même jour, le Cameroun croisera le fer avec le Nigeria à partir de 16h00 GMT, dans un duel qui pourrait déjà être décisif pour la première place du groupe.
Dans l'autre rencontre du groupe, le Nigeria a pris le dessus sur la Tunisie (54-50), au terme d'un match plus disputé.
Les Sénégalaises tenteront de se relancer lors de leur deuxième sortie, prévue le vendredi 7 août à 13h30 GMT, face à la Tunisie, à la Salle Polyvalente de Treichville, à Abidjan.
Le même jour, le Cameroun croisera le fer avec le Nigeria à partir de 16h00 GMT, dans un duel qui pourrait déjà être décisif pour la première place du groupe.
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