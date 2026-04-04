​Grève des transporteurs : les boutiquiers tirent la sonnette d’alarme face aux risques de pénurie

La grève des transporteurs continue de susciter de vives inquiétudes au Sénégal. Le président de l’Association des boutiquiers détaillants du Sénégal, Aliou Ba, a exprimé son alerte face à une situation qui pourrait rapidement se dégrader si aucune solution n’est trouvée.



Selon lui, les premiers effets de ce mouvement social se font déjà ressentir, notamment dans les régions où certains produits commencent à se raréfier sur les marchés. « Nous suivons toujours avec beaucoup d’attention la grève des transporteurs. Mais aujourd’hui, la situation commence à prendre une autre dimension parce que nous avons constaté que certains produits commencent déjà à se faire rares », a-t-il déclaré.



Pour le responsable, cette situation met en évidence le rôle central du secteur du transport dans l’économie nationale. « Cela montre à quel point le transport est un secteur stratégique et transversal », a-t-il insisté.



Intervenant au micro d’iRadio, Aliou Ba a rappelé que les conséquences de cette grève dépassent largement le seul secteur des transporteurs. « Quand le transport est bloqué, ce n’est pas seulement les transporteurs qui sont impactés, c’est toute l’économie : les commerçants, les marchés, les boutiques et, finalement, les consommateurs », a-t-il expliqué.



Face à la baisse progressive de l’approvisionnement, le président de l’association met en garde contre une flambée imminente des prix. « Aujourd’hui, si certains produits commencent à manquer, demain ce sera la hausse des prix. Parce que nous savons que les prix dépendent de la disponibilité des produits », a-t-il ajouté.



Dans ce contexte, il appelle les autorités à agir rapidement afin d’éviter une aggravation de la situation. « Nous pensons qu’il est urgent que des discussions sérieuses soient engagées entre l’État et les transporteurs pour trouver une solution rapide », a-t-il plaidé.



Alors que la grève se prolonge, les inquiétudes grandissent quant à ses répercussions directes sur les populations, déjà confrontées à des difficultés économiques. Les prochains jours seront déterminants pour éviter une crise d’approvisionnement plus large dans le pays.