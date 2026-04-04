Pont de Lambaye : un véhicule finit dans un ravin, huit occupants blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi à hauteur du pont de Lambaye, sur l’axe Dakar–Touba, faisant plusieurs blessés.



Selon Le Soleil, le bilan provisoire fait état de huit (8) blessés, dont deux dans un état préoccupant. Ces derniers auraient perdu connaissance et présentent des plaies ouvertes.



D’après la même source, le véhicule impliqué dans l’accident a effectué plusieurs tonneaux sur plusieurs dizaines de mètres avant de terminer sa course dans un ravin. La violence du choc a éjecté presque tous les occupants à plusieurs mètres du point d’impact.



Le véhicule transportait huit personnes : le conducteur, un homme d’une quarantaine d’années, quatre femmes âgées de 20 à 40 ans, ainsi que trois enfants dont les âges varient entre 2 et 10 ans.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Khombole se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Plusieurs passagers présentaient des blessures graves, notamment des fractures présumées et des plaies ouvertes accompagnées d’importantes pertes de sang.



Après les premiers soins, les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires les plus proches afin d’y recevoir une prise en charge médicale appropriée.