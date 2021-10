​Hand-Ball – Fréderic Bougeant, nouveau manager l’équipe masculine : « J’ai un attachement fort au projet sénégalais »

Dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades », Fréderic Bougeant, nouveau manager de l’équipe nationale A masculine de hand-ball se dit déterminé pour le développer le hand-ball sénégalais. « J’ai un attachement fort au projet sénégalais, mais également de la communauté hand-ball. Je vais faire tout mon possible pour développer l’équipe et le projet ».



Après 3 coupes d’Afrique (2016, 2019 et 2021) avec l’équipe féminine et une Coupe du monde en 2019, le nouvel entraineur des « Lions » du hand-ball est revenu sur son choix de migrer vers la sélection masculine. « J’entraine une équipe masculine en France Pro Ligue, les calendriers internationaux ne sont pas compatibles avec celui d’une sélection féminine. Et puis, j’ai fait un long chemin avec les « Lionnes », je pense que c’est une bonne chose de proposer un nouveau projet avec un nouveau coach (…). Cette expérience avec les « Lionnes » sera bénéfique pour l’équipe masculine, je connais assez bien le contexte africain, l’arbitrage, les instances, mon adaptation sera très rapide ».



Pour les prochaines échéances, notamment la prochaine CAN prévue en janvier 2022, Frédéric Bougeant a confié que la liste des joueurs convoqués sera diffusée par la fédération et le stage de préparation va bientôt démarrer. « Nous serons en stage à Cherbourg (Ville en France) avec un ou deux matchs en préparation, la liste est prête, elle sera diffusée par la fédération. Nous allons mettre en place des actions pour les joueurs locaux qui ne peuvent pas traverser les frontières. Il y a de très bons joueurs au pays. La CAN va arriver très vite, nous allons miser sur l’expérience et la jeunesse ».