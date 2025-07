Présidence de la FSF : Me Moustapha Kamara se retire et apporte son soutien à Augustin Senghor

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Moustapha Kamara a officiellement annoncé, ce jeudi 31 juillet, le retrait de sa candidature. L’annonce a été faite à la Maison de la Presse, en marge de la présentation de son ouvrage « Le Code du Sport du Sénégal Annoté ».



Me Kamara a expliqué sa décision après plusieurs semaines de campagne à travers le pays. « J’ai sillonné le Sénégal, j’ai rencontré de nombreux acteurs du football. Beaucoup m’ont parlé avec considération du travail accompli par le président Senghor. J’en ai tiré la conclusion que l’union des forces autour de lui serait plus rentable pour notre football », a-t-il déclaré.



Ce retrait constitue un soutien de poids pour le président sortant, Me Augustin Senghor, à quelques jours de l’élection prévue le 2 août prochain.