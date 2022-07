​Huit mois après sa blessure, Krépin retrouve le chemin des entraînements

Victime d’une grave blessure, le Sénégalais Krépin avait manqué les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mais aussi la Coupe d’Afrique des Nations en début d’année, qui a vu le Sénégal être sacré pour la première fois de son histoire.



Huit mois après le choc, revoilà Krépin Diatta à nouveau partager les entraînements avec ses coéquipiers et profite du stage au Portugal pour retrouver ses sensations. Après avoir repris le chemin de l’entraînement individuel en fin de saison dernière, le vice-champion d’Afrique 2019 participe désormais à plusieurs séances collectives avec Monaco.



Mercredi dans l’après-midi, « sous le soleil et le regard bienveillant de ses coéquipiers, ou plutôt ses copains, sa famille, le numéro 27 monégasque enchaîne les soins, le travail physique, la répétition des gammes mais prend également part à de petites oppositions », rapporte son club.



Eloigné des pelouses pendant plusieurs mois, le milieu de terrain a hâte de démarrer la saison 2022-2023. « Je reprends petit à petit avec le groupe, ça fait plaisir après ces six derniers mois. J’avais tellement hâte et j’en avais tellement besoin. Je vois le bout du tunnel, je reviens et j’espère que la préparation va bien se poursuivre. Vivement que la saison commence », a-t-il confié avec un grand sourire dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club de la Principauté.