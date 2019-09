​Inauguration de Saudequip à Sangalkam: l'entreprise s'engage à accompagner la croissance et l’émergence du pays

Saudequip l’entreprise spécialisée dans la vente, l’après vente et la location de matériel neufs ou d’occasion pour les mines, a inauguré, ce jeudi ses nouvelles infrastructures à Sangalkam, dans la banlieue dakaroise, en présence de hautes autorités sénégalaises. Avec un investissement de six (6) milliards de F CFA, l’objectif est d’accompagner la croissance et l’émergence du pays.



Selon le Directeur de Sandequip, Cédric Fernandez dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l’entreprise, Saudequip attache une importance particulière à l’emploi de jeunes cadres africains à fort potentiel. « Sandequip participe activement, à la création d’emplois, avec plus de 200 collaborateurs au Sénégal, ainsi qu’à la formation, notamment des jeunes », a-t-il déclaré.



Poursuivant ses propos, Cédric Fernandez ajoute : « C’est ainsi que nous participons activement au programme Graduates lancé par JA Delmas et qui vise à intégrer et former en moyenne tous les deux ans, des promotions de jeunes cadres qui intègrent le réseau après un cursus de près d’une année au sein de Réseau JA Delmas ».



À en croire M. Fernandez, « cette nouvelle base de Sangalkam, abrite également un HUB Régional où des experts viennent en support du Réseau JA Delmas et de nos clients. Il intervient prioritairement dans les domaines de l’Après-Vente et donc de la Technique et de la Logistique ».



Parlant de la formation, dans le domaine des nouvelles technologies, Cédric Fernandez précise que « Saudequip a signé un partenariat avec la SONATEL Academy. La formation de nos employés reste une priorité. Nous investissons l’équivalent de 3% de notre masse salariale en formation dont les 2/3 en formation technique ».



Toutefois, il indique que : « 45 techniciens seront recrutés dans le cadre de la mise en place de leur futur Centre de Reconditionnement de Composants, nouveau pôle technologique prévu en 2020. Nous nous attachons également à développer l’embauche de personnel féminin y compris à des postes techniques. À ce jour, 29 % de l’effectif de Saudequip est composé de femmes ».