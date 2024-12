​Incendie au marché Nguedi de Kaolack : une centaine de cantines décimées, les pertes estimées à plus d'un milliard de F CFA

Au lendemain de l’incendie dévastateur qui a ravagé le marché Nguedi de Kaolack (Centre), les premières estimations font état de plus d’un milliard de francs CFA de pertes en marchandises. Ce bilan alarmant a été dressé ce lundi par Rougui Aladj Sow, coordinatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem), venue au chevet des commerçants sinistrés.



L’incendie, survenu dans la nuit de samedi, a réduit en cendres plus de 5000 m² d’étals et de cantines, causant d’énormes pertes matérielles. Au total, une centaine de cantines ont été détruites malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, indique Libération.



Si l’origine du sinistre reste pour l’instant inconnue, en attendant les conclusions de l’enquête ouverte, Rougui Aladj Sow a pointé du doigt plusieurs facteurs aggravants : "l’organisation anarchique des marchés ; Les installations électriques irrégulières ; La saturation et l’hétérogénéité des infrastructures. Ces défaillances structurelles, largement répandues dans les marchés sénégalais, rendent ces espaces particulièrement vulnérables aux incendies", a-t-elle souligné.



Face à ce drame, la coordinatrice du Promogem a annoncé la mise en place de mesures préventives pour limiter les risques d’incendie dans les marchés du pays. Parmi ces initiatives figurent le désencombrement des voies d’accès, la mise aux normes des installations électriques en partenariat avec Senelec et Cossuel ;

L’installation de poteaux et de bouches d’incendie pour une meilleure gestion des urgences, le renforcement de la culture civique et de l’organisation des acteurs du marché.



Le Promogem s’engage à accélérer la modernisation des infrastructures marchandes afin de prévenir de tels sinistres. Ce projet vise non seulement à renforcer la sécurité des installations, mais aussi à améliorer les conditions de travail des commerçants.



En attendant la finalisation de ces réformes, Rougui Aladj Sow a exhorté les commerçants " à faire preuve de vigilance et à adopter des pratiques plus rigoureuses pour limiter les risques." L’incendie du marché Nguedi, deuxième marché principal de Kaolack, rappelle une fois de plus l’urgence de repenser l’aménagement et la gestion des infrastructures commerciales au Sénégal, souligne le journal.