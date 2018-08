​Inde : 164 morts dans les inondations dans le kerala

Le bilan des inondations dans l'Etat touristique du Kerala, dans le sud de l'Inde, est passé à 164 morts, a annoncé vendredi le chef du gouvernement local, Pinarayi Vijayan, qui a mis en garde contre de nouvelles pluies torrentielles.



«Le ministre en chef a confirmé 164 décès. Une centaine de personnes ont perdu la vie ces 36 dernières heures», a déclaré à l'AFP un responsable du département de relations publiques du gouvernement du Kerala. Mais des médias locaux ont fait état d'un bilan encore plus élevé.



On dénombe plus de 150.000 sans-abris qui ont trouvé refuge dans 1.300 camps installés pour les accueillir.



Vendredi, le bureau de M. Vijayan a de nouvau mis en garde les 33 millions d'habitants de l'Etat. «Tous les districts à l'exception de celui de Kasargod sont en alerte rouge. Les pluies torrentielles pourraient affeter ces 13 districts. Tout le monde doit faire très attention», a indiqué son bureau sur Twitter.



Plus de 10.000 km de routes ont été endommagés ou détruits, a en outre annoncé le gouvernement local, qui a ordonné d'ouvrir les vannes dans 34 barrages et réservoirs où l'eau a atteint un niveau jugé dangereux.