​Infrastructures halieutiques : la ministre Amy Mara Dièye engage un état des lieux exhaustif des quais de pêche

Face à la dégradation préoccupante des infrastructures halieutiques, la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, a ordonné « un état des lieux exhaustif » des 23 quais de pêche du Sénégal.



D’après le journal Libération, cette décision fait suite à une rencontre avec le Réseau national des quais de pêche, où les participants ont déploré « le manque de transparence dans la gouvernance et les urgences financières ralentissant la performance du secteur ».



Cette évaluation technique vise à « prioriser, chiffrer et planifier les interventions urgentes » pour répondre aux difficultés majeures telles que l'érosion côtière, le manque d'équipements de conservation et les litiges fonciers.



La ministre a réaffirmé sa volonté « d'instaurer des concertations constructives » avec les professionnels pour aboutir, dans les prochaines semaines, à un « plan d'action national priorisé » et à une remise aux normes globale des sites avant 2029.