Mondial 2026: en seizièmes de finale, la France favorite face à une Suède qui n’a rien à perdre

C’est une pluie d’éloges qui est en train de tomber sur l’équipe de France de football après un premier tour réussi avec trois victoires en trois matchs et à la veille de jouer son seizième de finale face à la Suède ce mardi au MetLife stadium de New York-New Jersey. La presse mondiale n’a ainsi pas peur d’abuser des superlatifs. La BBC s’extasie déjà sur « le meilleur trio offensif du tournoi » avec Olise, Mbappé, Dembélé. En Espagne, AS parle de « la dynamite de la Coupe du monde », quand d’autres médias résument les Bleus en un mot : « Terrifiante ». En Allemagne, Bild tremble à l’idée d’un éventuel 8e de finale : si la Nationalmannschaft passe le Paraguay, il faudra se coltiner cette France-là. « Attention Nagelsmann, attention l’Allemagne ! » alerte le tabloïd. mais ça c'était avant le premier coup de tonnerre de ces huitièmes de finale...
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