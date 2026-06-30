Mondial 2026: en seizièmes de finale, la France favorite face à une Suède qui n’a rien à perdre

Encensée par la planète foot, l’équipe de France aborde son seizième de finale de Coupe du monde face à la Suède, ce mardi 30 juin à 21h TU (23h, heure de Paris), dans la peau du grand favori. Mais derrière les éloges, le danger de se voir trop beau guette les Bleus de Didier Deschamps.

RFI

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