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Mondial 2026: en seizièmes de finale, la France favorite face à une Suède qui n’a rien à perdre

Encensée par la planète foot, l’équipe de France aborde son seizième de finale de Coupe du monde face à la Suède, ce mardi 30 juin à 21h TU (23h, heure de Paris), dans la peau du grand favori. Mais derrière les éloges, le danger de se voir trop beau guette les Bleus de Didier Deschamps.



Mondial 2026: en seizièmes de finale, la France favorite face à une Suède qui n’a rien à perdre
C’est une pluie d’éloges qui est en train de tomber sur l’équipe de France de football après un premier tour réussi avec trois victoires en trois matchs et à la veille de jouer son seizième de finale face à la Suède ce mardi au MetLife stadium de New York-New Jersey. La presse mondiale n’a ainsi pas peur d’abuser des superlatifs. La BBC s’extasie déjà sur « le meilleur trio offensif du tournoi » avec Olise, Mbappé, Dembélé. En Espagne, AS parle de « la dynamite de la Coupe du monde », quand d’autres médias résument les Bleus en un mot : « Terrifiante ». En Allemagne, Bild tremble à l’idée d’un éventuel 8e de finale : si la Nationalmannschaft passe le Paraguay, il faudra se coltiner cette France-là. « Attention Nagelsmann, attention l’Allemagne ! » alerte le tabloïd. mais ça c'était avant le premier coup de tonnerre de ces huitièmes de finale...
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RFI

Mardi 30 Juin 2026 - 12:38


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