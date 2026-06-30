Épisode 3 : Le téléphone oublié

Dakar, 18 heures. La densité urbaine atteint son paroxysme : les klaxons s'entremêlent dans un vacarme familier et chaque carrefour devient un défi de patience. Dans cette effervescence, le moindre moment d’inattention peut transformer une fin de journée en un véritable stress. Comment garder l’esprit léger lors de vos déplacements ? Notre chronique « Sérénité 2.0 » s’immerge dans ce tumulte pour vous montrer comment, la technologie Yango veille sur votre tranquillité.



L’air est lourd, presque palpable, alors qu’un ciel grisonnant s’installe sur la presqu’île, drapé d’une fine nappe de poussière en suspension. Sous cette lumière tamisée, les artères de la ville saturent d’un flot ininterrompu de véhicules, alors que Charles, chirurgien orthopédiste et traumatologue, termine enfin sa journée. Les bras chargés de trois sachets et d’un carton imposant, il sent le poids de sa journée sur ses épaules. D’un pas ferme, il se dirige vers la porte de l'Hôpital Principal où son véhicule, commandé via l'application Yango, l'attend déjà. Un choix salvateur face à la cohue environnante.



Charles dépose avec précaution son carton et ses deux sachets sur le siège arrière, puis s'installe à leurs côtés pour profiter d'un moment de repos mérité. « Grand, beury nga bagages dei » (Tu es bien chargé en bagages), s’amuse le conducteur. Charles sourit, épuisé : « Waxga deug dei serigne Bi » (C’est bien vrai).



Durant le trajet, alors que la voiture se fraie un chemin dans la circulation dense, son téléphone vibre. À moitié assoupi, il répond brièvement à sa femme, puis repose machinalement l’appareil sur la banquette à côté de lui. Son esprit s’évade déjà, planifiant mentalement l’ascension de ses colis jusqu’au 5ème étage de son immeuble.

Arrivé à destination, Charles se précipite de rassembler toutes ses affaires. Il sort les quelques billets correspondant au montant exact de la course, qu'il avait pris soin de mettre dans la poche de sa chemise, et les remet au chauffeur.



Bien installé dans sa chambre, il fouillait instinctivement dans ses affaires et sur lui, sans trace aucune de son téléphone. Il réalise l’évidence : son téléphone est resté à bord.

Heureusement, Charles a pu réagir rapidement. Il avait en amont partagé son itinéraire à sa femme avec toutes les informations sur le conducteur et le numéro la plaque d’immatriculation du véhicule à sa femme. Ces détails, visibles dans l'application pendant 48 heures, lui ont permis d'établir un contact direct et de convenir d'une restitution rapide de son téléphone.



Si Charles n’avait pas pris cette précaution en amont, une autre solution simple s'offrait à lui. Il aurait pu utiliser le téléphone d’un ami ou d’un membre de sa famille pour se connecter à un autre compte Yango. En contactant l'équipe d'assistance via le chat intégré, et en fournissant des détails précis sur son trajet (heure, itinéraire, numéro de téléphone rattaché à son compte), le centre d'assistance instantanée aurait pu l'aider à identifier sa course et à entrer en relation avec le chauffeur.



C’est cela, l’esprit Sérénité 2.0 : une attention partagée et une volonté d’allier innovation technologique et expérience utilisateur fluide, pour placer la confiance au cœur de chaque trajet.

Pour Yango, cette situation est une priorité : entre 2024, la plateforme a enregistré 2615 demandes de restitution d’objets, le téléphone occupant la première place avec plus de 56 % des cas.



La technologie au service de votre tranquillité.

