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Distinction internationale : le Pr Serigne Maguèye Guèye décroche le Prix des Nations unies pour la population 2026



Distinction internationale : le Pr Serigne Maguèye Guèye décroche le Prix des Nations unies pour la population 2026
Urologue et enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPOS) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le professeur Serigne Maguèye Guèye, est le lauréat, dans la catégorie individuelle, de l’édition 2026 du Prix des Nations unies pour la population (UN Population Award).

«Cette prestigieuse distinction, décernée chaque année par les Nations Unies, récompense des personnalités ou des institutions dont les contributions sont jugées exceptionnelles dans les domaines de la santé reproductive, de la population et du développement», a annoncé l’UCAD, dans un communiqué.

La cérémonie officielle de remise du prix se déroulera le 8 juillet 2026, au siège des Nations Unies à New York, dans la salle du Conseil économique et social (ECOSOC).

Pour Alioune Badara Kandji, Recteur de l’UCAD, ce prix «honore le parcours» du Pr Serigne Maguèye Guèye et «renforce le prestige» de l’université sénégalaise sur la scène internationale. 
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Charles KOSSONOU

Mardi 30 Juin 2026 - 14:31


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