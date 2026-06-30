Attaque aux Allées du Centenaire : une jeune femme de 18 ans parmi les neuf suspects arrêtés

Le commissariat de la Médina a démantelé un gang présumé de neuf individus, tous de nationalité guinéenne, impliqués dans une série de vols avec violence commis aux Allées du Centenaire, à Dakar.

Les faits, survenus dans la nuit du 26 juin, auraient fait deux victimes qui ont subi une incapacité temporaire de travail (ITT) de 13 jours après avoir été agressées à coups de gaz lacrymogène, de pavés et d'un antivol de moto.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes, qui quittaient une soirée dansante dans un night-club de la place à moto, ont été prises en chasse par leurs agresseurs avant d'être interceptées près du siège de la RTS.



Les investigations menées par la Brigade de recherches du commissariat de la Médina ont permis l'interpellation de deux premiers suspects, puis de sept autres membres présumés du groupe.



Selon le quotidien Libération, S. Ba, une jeune couturière de 18 ans, figure parmi les personnes arrêtées, aux côtés de plusieurs hommes âgés de 18 à 22 ans. Tous ont été placés à la disposition des enquêteurs afin de déterminer leur niveau d'implication dans cette affaire.