Romelu Lukaku (attaquant belge): «Le Sénégal est une top Nation avec de très bons joueurs. Ce sera du 50/50»

En seizième de finale de la Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontera la Belgique, mercredi 1er juillet, à 20 heures, au Seattle Stadium (Etats-Unis). Même si le Sénégal a eu un parcours difficile en phase de poule et s’est qualifié difficilement, les Belges ne veulent pas sous-estimer les hommes du sélectionneur Pape Thiaw.



Attaquant des Diables Rouges, Romelu Lukaku rappelle d’abord que «le Sénégal est une top Nation avec de très bons joueurs et un très bon coach», dans des propos relayés par le site wiwsport.com. «Ce match va être compliqué. On les respecte énormément. Je pense que ce sera un match difficile (car) le Sénégal maîtrise de nombreux aspects essentiels du football. Ils sont techniquement très bons et physiquement très solides, capables de faire la différence», a-t-il affirmé.



Sur la qualité individuelle des joueurs du Sénégal, Lukaku dit apprécier «énormément» Iliman Ndiaye (évoluant à Everton), qui est «l’un des meilleurs joueurs au monde» techniquement et dans «les duels en un contre un». L’attaquant belge croit néanmoins que son équipe est «capable» de «livrer une belle prestation» et de venir à bout des Sénégalais.