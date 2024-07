​Journée internationale des sages femmes: l'impact des changements climatiques sur la santé maternelle et néonatale à l'étude

La Journée Internationale des Sages-Femmes a été célébrée ce vendredi 12 juillet à l'auditorium de l'UCAD II, sous le thème « Les sages-femmes, une solution vitale pour les changements climatiques ».



Cette rencontre, présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, a permis à l'Association Nationale des Sages-Femmes d'État du Sénégal (ANSFES) de réfléchir avec divers experts de la santé et de l'environnement aux impacts du changement climatique sur la santé maternelle et néonatale.



« Nous avons constaté que les changements climatiques ont des répercussions sur la fertilité, le déroulement de la grossesse et la santé néonatale », a souligné la présidente nationale de l'association.



« Qu'il y ait des catastrophes naturelles ou non, un accouchement ne peut attendre », a-t-elle ajouté. « Étant donné les impacts des changements climatiques sur la fertilité, il est crucial de réunir toutes les branches de la médecine et des experts en climatologie pour prévenir les risques sur la santé maternelle et néonatale, afin d'assurer aux femmes des soins de qualité », a soutenu Bigué Bâ Mbodj.



Participant à cet événement, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a estimé que les sages-femmes prennent désormais conscience des effets des changements climatiques sur les accouchements. Il a promis de s'appuyer sur les discussions menées pour améliorer les politiques de santé publique, en particulier celles liées à la petite enfance et à la néonatologie.



Dans le même esprit, il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les initiatives visant à réviser le statut de l'Association Nationale des Sages-Femmes d'État du Sénégal.