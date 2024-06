​Journée nationale du Set Setal : le sous-préfet de Dakar Plateau appelle au changement de comportement quotidien

La journée de « Set Setal » lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce samedi 1er juin 2024 à Thiaroye sur le thème : «Setal Sunu Reew », a été marquée partout au Sénégal. Cette journée de nettoiement de curage de caniveaux et de prévention des inondations vise à créer des liens au sein de la population, permettant à chaque volontaire de devenir l'acteur qui promeut la citoyenneté.



Ainsi, en dehors de la banlieue dakaroise, cette initiative a aussi trouvé un écho favorable dans les quartiers du centre-ville. À Médina, le maire Bamba Fall accompagné du sous-préfet de Dakar-Plateau et d'autres autorités ont fait une descente sur le terrain. Une occasion pour Djiby Diallo d'inviter les Sénégalais au changement de comportement quotidien pour protéger la salubrité de la capitale.



« Nous citoyens qui l'ont porté, nous ne devons pas être en reste. C'est l'occasion pour nous de saluer les initiatives qui sont en train d'être prises ici à Médina en même temps au niveau des communes, partout. Le Sénégal est en train de vibrer au rythme citoyen, au rythme du cadre de vie, de la sécurité et de la sûreté. Le Sénégal est en train de vibrer au rythme de la salubrité », a déclaré le sous-préfet de Dakar-Plateau.



Selon lui, le plus important, c’est le changement de comportement quotidien de tout un chacun. « Mais ce qui est important ce n'est pas aujourd'hui de venir travailler une seule journée, faire du populisme et repartir avec de vieilles habitudes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une introspection, une prise de conscience, un changement de comportement quotidien de tout un chacun en tout lieu et à tout temps, pour qu'ensemble, nous puissions rendre notre cadre de vie adéquat, le maintenir pour le changement de comportement pour que notre cadre de vie puisse devenir salubre », a indiqué Djiby Diallo.