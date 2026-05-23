​Kédougou : le PADAER II débloque près de 60 millions FCFA pour équiper 1 612 organisations paysannes

Le Programme d’appui au développement agricole et à l’entrepreneuriat rural (PADAER II) a mobilisé une enveloppe de près de 60 millions de FCFA pour doter 1 612 organisations professionnelles de producteurs (OPF) du département de Kédougou en petit matériel agricole. Cette dotation comprend notamment des houes, charrettes et autres équipements destinés à améliorer les conditions de travail des producteurs.



Selon le coordinateur national du PADAER, Sada Ly, cette initiative répond à une forte demande des agriculteurs de la région, confrontés à un déficit d’équipements agricoles. « La région de Kédougou est une région à forte vocation agricole. Il y avait un besoin réel en petit matériel agricole, mais aussi en matériel lourd. Le PADAER est venu aujourd’hui combler une partie de ce gap », a-t-il déclaré.



Le responsable du programme a invité les bénéficiaires à faire un usage adéquat du matériel mis à leur disposition. Il a souligné que ces équipements présentent l’avantage d’être réparables localement grâce au savoir-faire des artisans de la zone. « Avec ce matériel, les producteurs pourront entretenir plus rapidement leurs exploitations, augmenter leur production et améliorer leur productivité », a ajouté Sada Ly.



Au-delà de cette dotation, le PADAER a également mis en place des centres d’utilisation du matériel agricole au profit des OPF. Ces infrastructures, implantées notamment à Dindéfelo et Darou Salam, disposent de tracteurs, d’accessoires agricoles ainsi que de camions-bennes destinés au transport du matériel. « Nous accompagnons les OPF dans l’accès aux intrants agricoles, notamment les semences et les engrais. En parallèle, nous avons installé des centres d’utilisation du matériel agricole équipés de tracteurs et d’outils adaptés », a précisé le coordinateur national du programme.



Président de l’Union des agriculteurs de Dindéfelo et bénéficiaire du projet, Abdoulaye Diallo a salué l’impact attendu de ces équipements sur les activités agricoles locales. « Ce petit matériel permettra d’alléger les travaux champêtres, d’étendre les superficies cultivées et d’augmenter les rendements », a-t-il indiqué, avant de relever que la commercialisation des produits agricoles reste l’une des principales difficultés des producteurs.



Le PADAER affirme également avoir renforcé les capacités des organisations paysannes en gestion financière et en techniques de commercialisation afin de mieux structurer leurs activités économiques.