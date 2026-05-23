Kolda : les élus territoriaux sensibilisés à la budgétisation sensible à la jeunesse

Les élus territoriaux de la commune de Kolda se sont approprié, ce samedi 23 mai, le plan d’action communal de la jeunesse lors d’un atelier organisé à l’hôtel de ville à l’initiative de la section locale du Forum Civil. Cette rencontre vise à renforcer la prise en compte des préoccupations des jeunes dans l’élaboration des budgets municipaux.



L’activité a permis de partager avec les conseillers municipaux les résultats du diagnostic réalisé dans les différents quartiers de la capitale régionale sur les principales difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés.



Selon Mme Aminata Diallo Souaré, coordonnatrice adjointe du Forum Civil de Kolda en charge du genre et de l’équité sociale, les jeunes font face à de nombreuses contraintes liées notamment à « un accès limité à l’emploi, à la formation professionnelle qualifiante et aux mécanismes de financement ».



D’après elle, cette situation favorise « le sous-emploi, l’exode rural et, dans certains cas, la migration irrégulière ». Elle a également souligné plusieurs facteurs aggravant la vulnérabilité des jeunes sur le plan social, notamment la délinquance, la consommation de drogues ainsi que les grossesses précoces.



Mme Souaré a par ailleurs déploré la persistance des inégalités de genre qui, selon elle, freinent la participation effective des jeunes filles dans les dynamiques de développement local.



Face à ces défis, l’atelier a servi de cadre de sensibilisation et de renforcement des capacités des élus territoriaux sur l’importance de la budgétisation sensible à la jeunesse afin de mieux intégrer les besoins de cette frange de la population dans les politiques locales.



L’adjoint au maire de Kolda, Fabouly Gaye, a salué l’initiative du Forum Civil. Il estime que cette activité a permis d’outiller les conseillers municipaux afin qu’ils disposent d’arguments solides pour porter le plaidoyer en faveur d’une meilleure prise en compte des jeunes dans les budgets communaux.



« La jeunesse représente plus de 60 % de la population de la ville. Il est urgent de mieux prendre en charge ses préoccupations pour construire avec elle le développement de la collectivité », a-t-il martelé.



Le responsable municipal a enfin appelé l’ensemble des acteurs à une synergie d’action en faveur de la jeunesse afin de faire des jeunes de véritables acteurs du développement durable de la commune de Kolda.