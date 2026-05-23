Grand-Yoff : deux individus interpellés pour vol à l'arraché et harcèlement sexuel près du lycée “Le Pédagogue”

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le jeudi 21 mai 2026, deux individus pour « vol à l’arraché, complicité et harcèlement sexuel ». Les faits se sont déroulés à proximité du lycée « Le Pédagogue ».



Selon la Police nationale, la victime, une dame qui se rendait à son lieu de travail aux HLM Grand-Yoff, a été abordée par trois individus se présentant comme des joueurs de percussion (« Bongo Mans »). Malgré ses refus répétés de céder à leurs sollicitations, l’un des agresseurs a exercé des attouchements sexuels sur elle (caresses au niveau de la poitrine) avant de lui arracher violemment l’argent qu’elle tenait en main.



Suite aux cris de détresse de la victime, la clameur publique a permis aux riverains de pourchasser les malfaiteurs et de maîtriser deux d'entre eux, tandis que l’auteur principal parvenait à s’enfuir avec le butin. Alertés par un habitant du quartier, les éléments de la Brigade de recherches (BR) se sont immédiatement projetés sur les lieux pour sécuriser les suspects, qui commençaient à être lynchés par la foule.



Lors de leur interrogatoire, les deux complices ont reconnu leur participation à l'interception de la victime et ont confirmé les attouchements ainsi que le vol commis par leur acolyte en fuite.



Après avoir reçu des soins médicaux à l’Hôpital Général d'Igor Diop (ex-CTO / Idrissa Pouye), les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour appréhender le principal auteur.