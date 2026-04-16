​Kédougou : percuté par un tricycle, un orpailleur étranger perd la vie

Un jeune ressortissant de la sous-région, âgé de 25 ans, a perdu la vie, le 15 mars 2026, dans un accident survenu sur un site d’orpaillage clandestin à Bantinkhoto, dans la commune de Missirah Sirimana (est).



La victime aurait été percutée par un tricycle qui faisait marche arrière, selon une source sécuritaire de l’Agence de Presse Sénégalaise. L’homme est tombé dans l’une des nombreuses fosses sur le site aurifère. Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.



Le corps sans vie a ensuite été transféré au centre de santé de Saraya. Une enquête sera ouverte pour élucider les circonstances exactes de cet accident survenu dans un site d’exploitation illégale.



Pour rappel, durant ces derniers jours, plus de cinq personnes ont perdu la vie dans des sites d’orpaillages.

