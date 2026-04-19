Daaka de Médina Gounass : l’édition 2026 officiellement lancée

Porteur d’un message de paix et de fraternité, le gouverneur a transmis les salutations des autorités étatiques au Khalife général, au comité d’organisation ainsi qu’à l’ensemble des fidèles venus de divers horizons pour prendre part à cet événement spirituel majeur. Il a salué l’engagement des organisateurs et la mobilisation exceptionnelle des pèlerins, qui témoignent de l’importance du Daaka dans le paysage religieux sénégalais et sous-régional.

Dans son allocution, Moustapha Ndiaye a également sollicité des prières pour la stabilité du Sénégal, mais aussi pour la réussite des projets et programmes du gouvernement, destinés à améliorer les conditions de vie des populations. Un appel accueilli avec ferveur par les participants, dans un contexte où la solidarité et la foi occupent une place centrale.

Le chef de l’exécutif régional a, par ailleurs, effectué une visite de terrain pour s’enquérir des dispositifs mis en place. Il s’est dit satisfait de l’effectivité des recommandations issues des plus hautes autorités du pays, notamment en matière de sécurité, d’approvisionnement en eau, de santé et d’assainissement. Ces mesures visent à garantir le bon déroulement du Daaka dans des conditions optimales.

Cette édition 2026 du Daaka de Médina Gounass s’annonce ainsi sous de bons auspices, portée par une organisation renforcée et une forte implication des services de l’État, au service des milliers de fidèles attendus durant ces dix jours de prières et de recueillement.

La cérémonie officielle d’ouverture de l’édition 2026 du Daaka de Médina Gounass s’est tenue ce samedi sous la présidence du gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye. À la tête d’une forte délégation administrative, sécuritaire et technique, l’autorité régionale a marqué de sa présence le démarrage de ce grand rendez-vous religieux international, prévu pour une durée de dix jours.