​Keur Mbaye Fall : un quincailler ligoté puis tué dans sa chambre

Un drame a secoué le quartier Rue 10 de Keur Mbaye Fall (banlieue dakaroise), le 19 mai 2026, après la découverte du corps sans vie d’un gérant de quincaillerie identifié sous le nom de Moustapha.



Selon les premiers éléments, la victime aurait été piégée à la suite d’un appel téléphonique passé par son ou ses bourreaux présumés. Moustapha les aurait ensuite conduits jusque dans sa chambre où il aurait été ligoté, plaqué au sol puis sauvagement tué.

Le corps a été retrouvé abandonné dans la pièce, baignant dans une mare de sang, provoquant l’émoi chez les habitants du quartier.



D’après le journal L’observateur, à ce stade de l’enquête, plusieurs indices matériels relevés sur les lieux laissent penser à un meurtre prémédité aux allures de règlement de comptes.

Une enquête préliminaire a été ouverte par la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle de Mbao afin d’élucider les circonstances exactes de ce crime.