Formation militaire : L'EAPI lance la manœuvre tactique « Sine 2026 » dans la zone de Khombole

L’École d’Application et de Perfectionnement Interarmes (EAPI) a officiellement lancé la manœuvre militaire « Sine 2026 » dans le triangle stratégique reliant Khombole, Ndangalma et Ngazobil. Prévu pour se dérouler jusqu’au 21 mai, cet exercice interarmes annuel s'adresse directement aux stagiaires de l'école dans le cadre de la validation de leur cursus opérationnel.
Cette phase de terrain vise à évaluer les compétences tactiques et les capacités de commandement des futurs chefs de section d’infanterie, en les confrontant à des scénarios de combat et de sécurisation réalistes.
Cette phase de terrain vise à évaluer les compétences tactiques et les capacités de commandement des futurs chefs de section d’infanterie, en les confrontant à des scénarios de combat et de sécurisation réalistes.
Autres articles
-
Casamance : Air Sénégal distribue plus de 3 millions de FCFA de dons aux orphelinats d’Oussouye et de Cabrousse
-
Louga : le service d’hygiène durcit les règles après des cas de diarrhées signalés chez des élèves
-
Mali: l'armée utilise pour la première fois des bombes à sous-munitions
-
Ebola en RDC: une étude d'experts de l'OMS et de l'Imperial College estime le nombre de cas deux à cinq fois supérieur aux chiffres connus à ce jour
-
Dakar : la deuxième édition du concours de plaidoirie de la Cédéao s’est ouverte ce mercredi 20 mai