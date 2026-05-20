Erosion côtière, précipitations irrégulières, élévation du niveau de la mer… : Le Sénégal face à la Vulnérabilité au changement climatique

Le changement climatique frappe de plein fouet le Sénégal avec une hausse des températures de près de 2 °C depuis les années 1950, un allongement des périodes de sécheresse et une érosion côtière qui menace 25 % du littoral.



Cette dégradation environnementale pèse lourdement sur l'économie du pays dont la zone côtière concentre 52 % de la population et génère 68 % du PIB, Selon une note d’évaluation de la Banque mondiale.



À moins d'agir, l'institution prévient que le dérèglement du climat « pourrait entraîner une diminution du PIB du Sénégal de 1,3 % en 2030 et de 3,9 % en 2050 » et provoquera l'exode intérieur de près d'un million de déplacés climatiques d'ici le milieu du siècle, touchant particulièrement les secteurs de l'agriculture et de la pêche.



Face à ce constat alarmant, les autorités se sont engagées, à travers la Contribution déterminée au niveau national (CDN), à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 29,5 % d'ici 2030 sous condition d'un appui international.



Le défi majeur reste financier . La Banque mondiale estime les besoins pour mettre en œuvre ces actions à « 13 milliards de dollars sur la période 2020–30 », nécessitant une aide extérieure annuelle d'environ 800 millions de dollars.



Pour combler ce déficit de financement, le Sénégal mise sur le développement des énergies renouvelables et innove en devenant pionnier de la finance carbone régionale, préparant notamment « une feuille de route pour la mise en place d’une taxe carbone » et activant des mécanismes de compensation internationale.