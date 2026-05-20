Campagne hivernale 2026 : Le ministre Mabouba Diagne anticipe la distribution des intrants agricoles dans le Sud

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a amorcé une transformation dans la gestion des campagnes agricoles au Sénégal en lançant, de manière anticipée, la distribution des intrants dans les régions du Sud et du Sud-Est.







Sous la direction du ministre Mabouba Diagne, cette opération inédite s’est déroulée avant l'arrivée des premières pluies, permettant ainsi aux producteurs d'accéder à temps aux semences et aux engrais essentiels pour la campagne hivernale 2026. Le déploiement a déjà touché plusieurs communes enclavées à fort potentiel, à l'image de Ziguinchor où des opérateurs privés, comme le Groupe Mbamba Tall, ont débuté les livraisons avec le déchargement de 40 tonnes d’urée.







Pour garantir l'efficacité et la transparence de cette distribution sur l'ensemble du territoire, le ministre a exhorté tous les acteurs de la filière à intensifier leurs efforts. Il a également salué la collaboration des Forces de Défense et de Sécurité, mobilisées pour sécuriser les points de décharge et veiller sur les circuits de distribution. Cette démarche d’anticipation s’inscrit dans la vision globale « JUB, JUBBAL, JUBBANTI » prônée par les autorités, visant à moderniser l'action publique et à bâtir une agriculture performante et résiliente, capable d’asseoir durablement la souveraineté alimentaire du pays.

