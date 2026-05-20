Dakar 2026 : Le CNOSS et l'ambassade des États-Unis renforcent leur coopération pour les JOJ

La préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 suscite l'intérêt des partenaires internationaux, notamment des États-Unis. Jennifer Davis Paguada, chargée d’Affaires de l’ambassade américaine au Sénégal, à la tête d'une délégation de hauts responsables, a rencontré Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et du Comité d’organisation (COJOJ).





Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous prévu pour octobre 2026, tout en passant en revue plusieurs axes de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de la sécurité et de l’entraînement.







Cet échange de haut niveau témoigne de la volonté de Washington d'accompagner le Sénégal pour le premier événement olympique organisé sur le continent africain, la délégation américaine affichant déjà son enthousiasme à l'idée de participer. À quelques mois de l’échéance, le COJOJ et les autorités sénégalaises intensifient ces concertations avec leurs partenaires techniques et diplomatiques internationaux afin d’assurer une organisation conforme aux ambitions affichées.

