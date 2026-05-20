Gouvernance locale : Khady Diène Gaye interdit le cumul des mandats au sein du nouveau Conseil des jeunes

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une circulaire aux gouverneurs de région pour exiger la stricte application de la règle interdisant le cumul des mandats lors de l’installation des futurs membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS).





Cette note directive clarifie les modalités électorales en stipulant qu'un conseiller titulaire élu au sein d'une collectivité territoriale ne peut pas exercer simultanément un mandat de titulaire à un autre niveau de représentation. En cas d'incompatibilité constatée, le mandat est d'office réaffecté au suppléant désigné. La ministre précise néanmoins que le fait d'être suppléant à un échelon supérieur ne remet pas en cause un mandat de titulaire déjà détenu à un niveau inférieur.







Ce rappel à l'ordre survient dans le sillage du scrutin du 10 mai 2026, au cours duquel les jeunes conseillers ont été élus en binômes paritaires (un garçon et une fille) dans toutes les communes du pays. Le CCJS, institué par un décret présidentiel le 5 décembre 2025 pour remplacer l'ancien Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), a été conçu comme une plateforme d'implication directe de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. L'installation officielle de ses membres est programmée pour le mois de juin prochain.





