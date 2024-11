​Khombole : il tue son cousin de 12 ans qui le traitait d'homosexuel

M. Thioune a été jugé devant la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès après 6 ans de détention préventive. Le marchand ambulant M. Thioune est accusé d'avoir tué à coups de gourdin son cousin I. Bâ qui l'accusait d'être un homosexuel.



Selon le journal L'Observateur, les faits se sont déroulés le 31 juillet 2018, le mis en cause aurait eu l'intention de mettre fin à la vie de son cousin I. Bâ qui lui traitait d'homosexuel. Pour réussir son coup, il a fallu qu'il attende que le jeune I. Bâ dorme pour ainsi l'attaquer par surprise. Muni d'un gourdin en aluminium, il a trouvé I. Bâ dormant sur une natte dans la cour de la maison, l'a bâillonné avec un morceau de tissu pour l'empêcher de crier, avant de lui asséner plusieurs coups de gourdin.



Après avoir fracassé le crâne de sa victime, âgée d'environ 12 ans, il a quitté le domicile pour disparaître dans la nature. Quelques heures plus tard, un membre de la famille trouvera le garçon l. Bâ se vidant de son sang. Aussitôt, ses parents l'ont conduit au district sanitaire de Khombole, puis à l'hôpital régional de Thiès où il a malheureusement succombé à ses blessures.



Soupçonné d'être l'auteur des faits, M. Thioune est cueilli par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Khombole. Pendant son interrogatoire, le mis en cause a avoué avoir tué son cousin I. Bâ. Inculpé d'assassinat, M. Thioune est placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Après 6 ans de détention préventive, il est jugé par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès.



Devant la barre, le prévenu passe aux aveux : «Je reconnais avoir tué non cousin. J'ai commis cet acte, parce qu'il ne cessait de me taxer d'homosexuel. Ce jour-là, alors qu'l était sur le point de se rendre à Dakar, I. Bâ m'a encore traité d'homosexuel. Cela m'avait fait très mal à tel point que, quand je l'ai trouvé, cette nuit, dormant dans la cour, j'ai pris un gourdin pour le tuer. Je lui ai asséné au moins 3 coups avant de partir», a confié M. Thioune.



L'affaire est mise en délibérée pour être vidée le 27 janvier 2025 a terminé le journal.