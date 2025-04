Ibrahima Thiam remplace Abdoul Mbaye à la tête de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

La tenue dudit Congrès a d’abord été l’occasion de présenter aux délégués présents et représentés le rapport d’activité du parti au titre de l’année 2024 ainsi que ses comptes financiers tels qu’ils ont fait l’objet de dépôts auprès du ministère de l’Intérieur comme habituellement au début de l’année suivant l’exercice visé, selon un communiqué.

Les statuts du parti ont été amendés par un article consacrant la création d’une fonction non exécutive de Président d’honneur du parti.

Le Congrès a renouvelé ses instances au terme d’un processus de préparation et d’organisation engagé dès la fin du mois de décembre 2024.

Au terme du vote des délégués présents et représentés, le bureau élu du parti est le suivant :

Président : Ibrahima THIAM

Trésorier général : Ibrahima CASSET

Président d’honneur : Abdoul MBAYE

Le Congrès a tenu à adresser ses plus sincères remerciements au Président Abdoul Mbaye, membre fondateur du parti ACT, pour son engagement sans faille au service des idéaux du parti durant sa présidence.

Dans l’espace politique du Sénégal, le parti ACT a su construire la référence d’une politique soucieuse d’éthique et de constance, refusant les compromissions, la priorité donnée à la jouissance de postes rémunérés et le dos tourné aux intérêts de la population sénégalaise, précise-t-on.

Tout en ne cessant d’alerter sur les dérives d’une mal gouvernance dont les citoyens sénégalais paient le prix fort, le parti ACT a également su construire l’image d’une force de propositions, notamment sous la forme d’un programme économique, social, et environnemental (le PROACT) reposant sur un dispositif institutionnel largement remanié.

Le PROACT reste un programme totalement orienté dans le sens d’une politique mise exclusivement au service de la population sénégalaise.

Le Congrès a souhaité le maintien de cette ligne politique « SENEGAAL KESE » (comprendre « Sénégal d’abord ») et a présenté ses vœux de réussite au Président élu Ibrahima THIAM , dans le rassemblement le plus large des compagnons du parti et des forces politiques et citoyennes du Sénégal.

