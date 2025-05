​Kolda : Un nouveau-né abandonné découvert derrière le lycée technique

Une découverte bouleversante a eu lieu ce samedi matin derrière le lycée technique de Kolda, dans le quartier Hafia, en périphérie de la commune. Un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé vivant vers 9h30, abandonné à même le sol, attirant l’attention d’un homme travaillant sur un chantier voisin.



Alerté par les pleurs du bébé, l’homme s’est approché et a découvert l’enfant, avant de prévenir immédiatement l’infirmier chef de poste de la localité . Selon un acteur de la protection de l’enfance qui s'est rendu sur les lieux, l’enfant a été pris en charge rapidement puis transporté au centre de santé de Kolda, où elle reçoit actuellement les soins nécessaires.



Peu après la découverte, un voisin s’est présenté au poste de santé avec des soupçons. Il a déclaré aux personnes trouvées sur place qu’une jeune fille de son quartier, qu’il savait être enceinte, avait accouché jeudi dernier aux alentours de 21 heures. Lorsqu’il lui avait demandé des nouvelles de l’enfant, elle lui avait répondu que celui-ci était décédé. Troublé par l’attitude de la jeune femme, le voisin a décidé de signaler la situation à l’infirmier chef de poste.



Accompagné des éléments de la gendarmerie, l’acteur de la protection de l’enfance s’est alors rendu au domicile de la jeune fille suspectée. Celle-ci a été interpellée et conduite à la brigade de gendarmerie, en compagnie de sa mère, pour les besoins de l’enquête.



Au moment de la rédaction de cet article, le nouveau-né se trouve toujours au centre de santé de Kolda, sous surveillance médicale. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet abandon et établir les responsabilités.