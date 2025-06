Conakry : Ousmane Sonko dénonce les discours xénophobes et appelle à l’unité africaine

Lors d’une conférence de presse avec son homologue guinéen Amadou Oury Bah, le Premier ministre Ousmane Sonko a fustigé, hier, lundi, à Conakry, les discours xénophobes qui ciblent certaines communautés étrangères dans des pays africains.



« Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Je peux rassurer que tous les Guinéens connaissent déjà mes positions sur la question. Je me suis exprimé sur la question à toutes les occasions, notamment à l’Assemblée nationale et lors de la dernière campagne électorale », a déclaré le chef du gouvernement sénégalais.



« Je peux rassurer les Guinéens qui vivent au Sénégal qu’ils sont chez eux, qu’ils continuent à être chez eux. Et je sais que les Sénégalais qui vivent ici, sont traités de la même manière en République de Guinée », a-t-il dit.



Ousmane Sonko a dénoncé les discours d’intolérance et de haine véhiculés sur les réseaux sociaux. « Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience que cela ne la grandit pas. Ces discours sont quelques fois appuyés par les politiques, malheureusement », a-t-il déploré.



« Nous devons continuer, dans ce contexte de discours d’exclusion et de xénophobie, à parler à nos populations, à les sensibiliser. Au-delà des frontières qui nous ont été imposées, nous formons un seul et même peuple. Nos destins sont liés », a insisté le chef du gouvernement sénégalais.



Après une séance de travail lundi avec son homologue Amadou Oury Bah, il a été reçu en audience par le général de corps d’armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée.



Le Premier ministre qui est arrivé à Freetown lundi dans la soirée, bouclera ce mardi dans l’après-midi une tournée de six jours en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Sierra-Leone.