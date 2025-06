Les «Lions » en regroupement à Dublin : Pape Thiaw lance la préparation des chocs face à l’Irlande et l’Angleterre

Comme prévu lors de la conférence de presse consacrée à la publication de la liste des 26 joueurs retenus, la sélection nationale du Sénégal a débuté sa préparation à Dublin en vue des deux matchs amicaux face à l’Irlande (6 juin) et à l’Angleterre (10 juin). D’après le quotidien sportif Record, le regroupement a démarré, hier, lundi.



Des arrivées progressives



Initialement prévue à Dakar, la préparation s’est finalement délocalisée dans la capitale irlandaise. Plusieurs joueurs, comme Lamine Camara, El Hadj Malick Diouf et Édouard Mendy, étaient récemment au Sénégal pour diverses activités. Mais en raison de la proximité des matchs, nombre d’entre eux ont directement rejoint Dublin depuis l’Europe.



Une première délégation, composée d’officiels, de membres du staff et de certains joueurs, a atterri dans la nuit de dimanche à lundi. D’autres, dont Idrissa Guèye l’un des nouveaux visages convoqués par Pape Thiaw ont débarqué lundi soir. Le milieu de terrain est arrivé à l’aéroport de Dublin aux alentours de 22 heures.



L’effectif au complet ce mardi



Le sélectionneur national Pape Thiaw devrait entamer la préparation physique et tactique ce mardi avec l’ensemble de son groupe. Il ne dispose que de trois jours pour remettre sur pied des joueurs sortis d’une saison exigeante. D’ici vendredi, une première stratégie sera mise en place pour affronter les Irlandais, surnommés les Boys in Green.





La liste complète des 26 « Lions » :





Gardiens : Édouard Mendy - Mory Diaw - Yehvann Diouf





Défenseurs : Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Abdou Diallo - Moussa Niakhaté - Ismaïl Jakobs - El Hadji Malick Diouf - Antoine Mendy





Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye - Lamine Camara - Habib Diarra - Pathé Ciss - Pape Gueye - Krépin Diatta - Pape Matar Sarr - Mamadou Lamine Camara





Attaquants : Ismaïla Sarr - Nicolas Jackson - Abdallah Sima - Iliman Ndiaye - Cheikh Tidiane Sabaly - Boulaye Dia - Idrissa Gueye - Chérif Ndiaye