​Kolda : l'adjoint au gouverneur de région condamne une vidéo faisant l’apologie de la drogue

« Kolda mérite mieux que ça ». C’est par ces mots que l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Bonaventure Kalamo, a réagi à une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux et devenue virale, dans laquelle la région de Kolda est présentée comme une référence en matière de consommation de drogue.



L’autorité administrative a vivement condamné cette production qu’elle juge préjudiciable à l’image de la région. « C’est honteux que l’on chante Kolda comme étant une référence en matière de consommation de la drogue. Ce n’est pas joli. Ce n’est pas cette image-là qu’on doit renvoyer de Kolda », a martelé Bonaventure Kalamo.



L’adjoint au gouverneur s’exprimait en marge de la cérémonie d’incinération des saisies de drogues organisée le week-end dernier à Kolda, dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre l’abus et le trafic illicite de drogues.



Pour M. Kalamo, la région doit être reconnue pour ses performances et ses potentialités dans des secteurs porteurs plutôt que pour des phénomènes sociaux négatifs. « Nous aimerions que la région de Kolda soit citée en exemple dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement économique et social », a-t-il insisté.



Profitant de cette tribune, l’autorité administrative a lancé un appel à l’ensemble des acteurs de la société afin qu’ils unissent leurs efforts dans la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants.



Selon lui, la lutte contre la drogue constitue avant tout un défi sociétal qui nécessite une forte implication des familles, des communautés et des différents acteurs locaux.



« C’est un combat sociétal. C’est dans les familles et les communautés que la sensibilisation doit être accentuée », a conclu Bonaventure Kalamo, réaffirmant la nécessité d’une mobilisation collective pour préserver la jeunesse et l’image de la région de Kolda.