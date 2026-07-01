Football : Bruno Genesio désigné nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Habib Bèye

En Ligue 1 française, le Sénégalais Habib Bèye a été remercié de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille (OM). Ce mercredi, Bruno Genesio a été désigné pour lui succéder. Le technicien de 59 ans, libre de son aventure avec le LOSC, s’est engagé pour deux ans avec l’OM.



«J’ai choisi de rejoindre l’OM parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. C’est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue au-delà des frontières», a-t-il dit.



L’ancien international sénégalais Habib Beye a été remercié par l'OM principalement en raison de la non-atteinte de ses objectifs sportifs. Nommé en février 2026 pour redresser l'équipe, il disposait d'une clause contractuelle prévoyant son départ s'il manquait la qualification européenne majeure, selon la presse française.



Pour la saison sportive écoulée (2025-2026), l'OM a manqué ses objectifs sportifs en finissant 5e de Ligue 1 (privé de Ligue des Champions) et en se faisant éliminer par Rennes en quarts de finale de la Coupe de France.