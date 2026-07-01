Football : la France reprend la tête du classement FIFA et met la pression sur l’Argentine

Les Bleus sont de retour au sommet. Portés par leur victoire face à la Suède (3-0) hier, mardi 30 juin, en Coupe du monde 2026, les Français ont non seulement validé un succès important sur le terrain, mais ont aussi récupéré la "Première place" du classement FIFA, devant l’Argentine et l’Espagne, selon le site Le Meilleur du Football.
L’Argentine sous pression
De son côté, l’Argentine, championne du monde en titre, voit son fauteuil de leader lui échapper. Les coéquipiers de Lionel Messi sont désormais en attente de leur match face au Cap-Vert, comptant pour la qualification pour les huitièmes de finale du mondial 2026. Un faux pas face aux Requins Bleus pourrait les éloigner encore plus de la première place.
L’Argentine sous pression
De son côté, l’Argentine, championne du monde en titre, voit son fauteuil de leader lui échapper. Les coéquipiers de Lionel Messi sont désormais en attente de leur match face au Cap-Vert, comptant pour la qualification pour les huitièmes de finale du mondial 2026. Un faux pas face aux Requins Bleus pourrait les éloigner encore plus de la première place.
Autres articles
-
Pape Thiaw répond aux critiques : « Je n’ai pas changé »
-
Pape Thiaw contre la Belgique : « Nous sommes prêts à tout donner pour continuer le tournoi »
-
Belgique–Sénégal (Mondial 2026) : Pape Thiaw confirme le forfait d’Edouard Mendy
-
Rudi Garcia sur le match contre le Sénégal : « Il faudra les battre pour aller loin »
-
Coupe du monde 2026 : L’équipe de France bat la Suède et rejoint le Paraguay en 8e de finale