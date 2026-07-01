Football : la France reprend la tête du classement FIFA et met la pression sur l’Argentine

Les Bleus sont de retour au sommet. Portés par leur victoire face à la Suède (3-0) hier, mardi 30 juin, en Coupe du monde 2026, les Français ont non seulement validé un succès important sur le terrain, mais ont aussi récupéré la "Première place" du classement FIFA, devant l’Argentine et l’Espagne, selon le site Le Meilleur du Football.



L’Argentine sous pression



De son côté, l’Argentine, championne du monde en titre, voit son fauteuil de leader lui échapper. Les coéquipiers de Lionel Messi sont désormais en attente de leur match face au Cap-Vert, comptant pour la qualification pour les huitièmes de finale du mondial 2026. Un faux pas face aux Requins Bleus pourrait les éloigner encore plus de la première place.